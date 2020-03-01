عام / سمو أمير منطقة الرياض يشرف حفل سفارة جمهورية بلغاريا لدى المملكة
الأحد 1441/7/6 هـ الموافق 2020/03/01 م واس
الرياض 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واس
شرف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض , مساء اليوم ، حفل سفارة جمهورية بلغاريا لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بمنزل السفير في حي السفارات بالرياض .
وكان في استقبال سموه في مقر الحفل سفير جمهورية بلغاريا لدى المملكة ديميتار أباجييف ، وعدد من المسؤولين بالسفارة.
وحضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.
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22:38ت م
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