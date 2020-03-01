الرياض 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واسشرف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض , مساء اليوم ، حفل سفارة جمهورية بلغاريا لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بمنزل السفير في حي السفارات بالرياض .وكان في استقبال سموه في مقر الحفل سفير جمهورية بلغاريا لدى المملكة ديميتار أباجييف ، وعدد من المسؤولين بالسفارة.وحضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.// انتهى //22:38ت م0295