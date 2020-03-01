الرياض 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واسأقامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة (مشروعات)، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والهيئة السعودية للمقاولين، اليوم ملتقى "توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة"، وذلك في فندق كراون بلازا بمدينة الرياض، بحضور عدد من ممثلي شركات التشغيل والصيانة، والجهات ذات العلاقة .ويستهدف الملتقى الذي يستمر خمسة أيام ، مقاولي عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، لشرح دليل التوطين في عقود التشغيل والصيانة الذي أصدرته الوزارة في وقت سابق، بناءً على قرار من مجلس الوزراء، بهدف توحيد آليات تطبيق متطلبات التوطين وكفاءته في جميع هذه العقود، وتحقيق أهدافه، كما يهدف الملتقى إلى شرح متطلبات وإجراءات التعويض للعقود القائمة، بالإضافة إلى اطلاع المقاولين على الدعم الذي يقدمه صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، والدورات التدريبية الخاصة بالمبادرة، والحقائب التدريبية المعدة التي تدعم القرار .ويأتي الملتقى امتداداً للعديد من ورش العمل التي أقيمت لعدد من منسوبي الجهات العامة بالتعاون مع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة (مشروعات) لذات الغرض.يشار إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفرت مركزاً لخدمة المقاولين بالملتقى، للإجابة عن الاستفسارات كافة الواردة منهم، ومعالجة المشكلات التي تواجههم، وإيضاح الإجراءات المطلوبة، من خلال وجود ممثلين من الإدارة العامة لتقنية المعلومات، وخدمة العملاء، واللجنة الفرعية لطلبات التأييدات لعقود التشغيل والصيانة، إضافة إلى وجود عدد من المراكز الأخرى من الجهات المشاركة.// انتهى //22:39ت م0297