عرعر 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واسنفذت إدارة التدريب والابتعاث بتعليم الحدود الشمالية اليوم برنامجاً بعنوان " الجدارات الوظيفية " ، قدمته المشرفة التربوية هلّة الحربي، يستهدف ‏المعلمات المستجدات ، وذلك بمركز التدريب بعرعر .وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الحدود الشمالية خالد المضياني أن البرنامج ضمن منظومة البرامج التي يطلقها تعليم الحدود الشمالية لرفع المهارات الخاصة بالموظفين وتنمية رأس المال البشري ضمن مبادرة سمو أمير منطقة الحدود الشمالية "جسور" التي تهدف لرفع كفاءة رأس المال البشري والوصول إلى جيل قادر على المنافسة ومنتج للمعرفة .وبين المضياني أن البرنامج يهدف إلى إكساب المعرفة التقنية للمعلمات وفق التقدم التكنولوجي .// انتهى //22:49ت م0298