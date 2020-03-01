عمّان 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واسأعلنت اللجنة المحلية المنظّمة لبطولة الملاكمة المُؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 عن قارتي آسيا وأوقيانوسيا، التي ستقام في العاصمة الأردنية عمّان خلال الفترة 3 حتى 11 مارس الجاري، أن جميع المشاركين في البطولة من دول شهدت انتشاراً لفيروس كورونا المستجد، خضعوا لفحوصات أكدت خلوهم من الإصابة بالفيروس.وأكدت اللجنة التابعة للجنة الأولمبية الأردنية، التزامها التام بإجراءات السلامة والاحتياطات الصحية الاحترازية الصادرة عن وزارة الصحة الأردنية ومنظمة الصحة العالمية، حول التعامل مع فيروس كورونا.// انتهى //23:10ت م0306