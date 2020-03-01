الرياض 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واسقال مدرب منتخب مصر محمد ربيع : إن مباراة فريقه أمام نظيره السنغالي كانت قوية للغاية ، مشيرا إلى أن لاعبيه أهدروا العديد من الفرص المحققة بسبب عدم التركيز .وخسر منتخب مصر بنتيجة 5 - 6 بركلات الترجيح على يد السنغال اليوم في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب لكرة القدم تحت 20 عاما.وأوضح ربيع في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة أن قلة الخبرة تسببت في ارتباك اللاعبين في اللمسة الأخيرة، وقال : لكني فخور بهم وبما قدموه رغم السلبيات والأخطاء التي سنعمل على تصحيحها في الفترة المقبلة .من جانبه قال مدرب السنغال عيسى : إن فريقه واجه خصما صعبا، مشيراً إلى أن اللاعبين حافظوا على روح المنافسة، وتمكنوا من التعديل وعدم التراجع، وتوجيه لاعبي مصر لمناطق الضعف حتى نجحنا في ذلك".وأضاف أن المنتخب المصري كان أقوى مما توقعنا وهذا ما دفعنا لتغيير لاعبين في نفس الوقت حتى نتمكن من الضغط وتنويع اللعب ومجاراة هجوم المنافس، مؤكدا أن فريقه سيطوي تلك الصفحة ويبدأ في فتح ملفات منتخب تونس، ونتمنى العودة بالكأس .// انتهى //23:12ت م0308