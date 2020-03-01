وكان معالي رئيس الحكومة بالجمهورية التونسية إلياس الفخفاخ قد ألقى كلمة في الاجتماع أكد فيها أهمية الارتقاء بمنظومة العمل وتطوير الآليات والوسائل المعتمدة وتعزيز التعاون بين مختلف الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية لتركيز حوكمة شاملة للمنظومة الأمنية وتكريس مقومات دولة القانون والمؤسسات واحترام حقوق الإنسان.وأثنى رئيس الحكومة على دور المجلس في تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية للدول العربية داعياً إلى تفعيل آليات هذا التعاون بشكل أكبر بما يدعم مقومات الأمن العربي المشترك وسلامة الشعوب العربية.وعبر رئيس الحكومة في ختام كلمته عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية الرئيس الفخري للمجلس، رئيس الدورة ال 36 للمجلس للجهود التي بذلها خلال فترة رئاسته للدورة السابقة.كما ألقى معالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان كلمة أكد فيها أن الإرهاب لايزال يشكل العنصر الأبرز في سلم التحديات الإجرامية التي تواجهها المنطقة العربية والعالم أجمع، حيث أنه لم يعد بإمكان أي دولة ولا أي تجمع إقليمي الادعاء بأنه بمنأى عن الإرهاب أو بمعزل عن تداعياته الخطيرة.وأشاد معاليه بما حققه مجلس وزراء الداخلية العرب من خطوات بارزة في مجال مكافحة الإرهاب، خصوصًا ما تم مؤخراً بإصدار القائمة العربية السوداء لمنفذي ومديري وممولي الأعمال الإرهابية بعد أن تم إدراج عدد من الكيانات عليها من قبل اللجنة القانونية المعنية وفق المعايير المعتمدة من قبل المجلس.بعد ذلك دشن معالي الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين الموقع الإلكتروني الجديد للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي صممته وزارة الداخلية البحرينية.وقرر مجلس وزراء الداخلية العرب في ختام أعماله، وبناءً على اقتراح هيئة أمناء جائزة الأمير نايف للأمن العربي برئاسة الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية الرئيس الفخري للمجلس، منح وسام الأمير نايف للأمن العربي من الدرجة الأولى، للفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين، الذي يتم منحه لشخصية قيادية أمنية كان لهاد دور متميز وفعال.إثر ذلك سلم سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود رئيس الدورة السادسة والثلاثين، رئاسة الدورة السابعة والثلاثين لمعالي الفريق شرطة الطريفي إدريس دفع الله أحمد وزير الداخلية في جمهورية السودان رئيس الدورة ال 37 للمجلس.عقب ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومشاريع القرارات المقترحة بشأنها من قبل اللجنة التحضيرية.وفي نهاية الاجتماع تلى معالي الأمين العام للمجلس البيان الختامي للاجتماع.// انتهى //23:19ت م0310