رياضي / مانشستر سيتي يحقق لقب كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم
الأحد 1441/7/6 هـ الموافق 2020/03/01 م واس
لندن 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واس
حقق فريق مانشستر سيتي لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم للمرة الثالثة تواليا والخامسة في آخر سبعة أعوام، بفوزه الصعب على أستون فيلا بهدفين مقابل هدف اليوم في المباراة النهائية على ملعب "ويمبلي" في لندن.
وتوج سيتي بالثلاثية المحلية الموسم الماضي، لكنه فقد الأمل منطقيا في نيل لقب الدوري الممتاز للموسم الثالث تواليا بسبب الفارق الكبير بينه وبين ليفربول.
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23:20ت م
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