لندن 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واسحقق فريق مانشستر سيتي لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم للمرة الثالثة تواليا والخامسة في آخر سبعة أعوام، بفوزه الصعب على أستون فيلا بهدفين مقابل هدف اليوم في المباراة النهائية على ملعب "ويمبلي" في لندن.وتوج سيتي بالثلاثية المحلية الموسم الماضي، لكنه فقد الأمل منطقيا في نيل لقب الدوري الممتاز للموسم الثالث تواليا بسبب الفارق الكبير بينه وبين ليفربول.// انتهى /23:20ت م0311