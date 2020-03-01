باريس 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واستغلب فريق ليل على نانت بهدف دون رد اليوم ضمن المرحلة الـ27 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.وارتفع رصيد ليل إلى 46 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن رين الثالث صاحب المركز المؤهل إلى تصفيات دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، في حين تجمد رصيد نانت عند 37 نقطة في المركز الحادي عشر.وتعادل فريق بوردو الثالث عشر مع ضيفه نيس العاشر بهدف لمثله.// انتهى //23:26ت م0313