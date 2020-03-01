الكويت 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم اتخاذ إجراءات طبية احترازية تجاه القادمين من مصر وسوريا عبر جميع خطوط الطيران تتعلق بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وقال وكيل وزارة الصحة الدكتور مصطفى رضا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا): إن الإجراءات تتضمن عدم السماح للمسافرين الذين يعانون من ارتفاع في درجة الحرارة بالصعود إلى متن الطائرة القادمة إلى الكويت دون توفير فحص (بي سي آر) للفيروس المستجد تكون نتيجته سلبية في يوم السفر مع زوال ارتفاع درجة الحرارة.// انتهى //23:27ت م0314