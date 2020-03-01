رياضي / الدوري الإيطالي : أتالانتا يعزز مركزه الرابع
الأحد 1441/7/6 هـ الموافق 2020/03/01 م واس
روما 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واس
واصل فريق أتالانتا آداءه الهجومي القوي هذا الموسم، بعد فوزه على مضيفه ليتشي بنتيجة 7 - 2 اليوم ضمن المرحلة الـ 26 من الدوري الإيطالي لكرة القدم ، التي تأجل منها خمس مباريات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وهي المرة الثالثة هذا الموسم التي يسجل فيها أتالانتا سبعة أهداف، بعد أن تغلب على أودينيزي 7 - 1 في المرحلة التاسعة، ثم على تورينو 7-صفر في 25 يناير في المرحلة 21 .
وعزز أتالانتا الذي رفع غلته من الأهداف إلى 70 في 25 مباراة حتى الآن، مركزه الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، بعد أن رفع رصيده إلى 48 نقطة بفارق 3 نقاط عن روما الخامس الذي فاز بدوره على مضيفه كالياري 4 - 3، علما أن أتالانتا لم يخض مباراته في المرحلة الماضية ضد ساسوولو، بسبب تفشي فيروس كورونا.
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