روما 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واسواصل فريق أتالانتا آداءه الهجومي القوي هذا الموسم، بعد فوزه على مضيفه ليتشي بنتيجة 7 - 2 اليوم ضمن المرحلة الـ 26 من الدوري الإيطالي لكرة القدم ، التي تأجل منها خمس مباريات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.وهي المرة الثالثة هذا الموسم التي يسجل فيها أتالانتا سبعة أهداف، بعد أن تغلب على أودينيزي 7 - 1 في المرحلة التاسعة، ثم على تورينو 7-صفر في 25 يناير في المرحلة 21 .وعزز أتالانتا الذي رفع غلته من الأهداف إلى 70 في 25 مباراة حتى الآن، مركزه الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، بعد أن رفع رصيده إلى 48 نقطة بفارق 3 نقاط عن روما الخامس الذي فاز بدوره على مضيفه كالياري 4 - 3، علما أن أتالانتا لم يخض مباراته في المرحلة الماضية ضد ساسوولو، بسبب تفشي فيروس كورونا.// انتهى //23:27ت م0315