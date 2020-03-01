تونس 6 رجب 1441هـ الموافق 1 مارس 2020م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، منسق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب جيل دي كيرتشوف، والأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" يورغن شتوك.وجرى خلال الاستقبالين، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //23:27ت م0316