عرعر 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واسافتتح محافظ العويقيلة المكلف حسين عبدالرحمن الدغيم، اليوم ، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمحافظة تحت شعار " السلامة أولا " ، وذلك في مقر المحافظة .واستعرضت إدارة الدفاع المدني بالمحافظة أبرز آلياتها وأحدث التجهيزات المتطورة في الأمن والسلامة والإنقاذ .وجرى تكريم الجهات المشاركة في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمحافظة.// انتهى //23:32ت م0318