ستوكهولم 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واسسجلت فنلندا سادس حالة إصابة بفيروس كورونا، اليوم بعد أن شخصت ثلاث حالات إصابة جديدة.وذكر المعهد الفنلندي للصحة والرعاية أن حالتين (طفل وشخص متقاعد)، كانا على اتصال عن قرب مع امرأة شُخّصت إصابتها بالفيروس يوم الجمعة الماضي بعد زيارة إلى شمالي إيطاليا.وعُزل الأشخاص الثلاثة، كما فُرض الحجر الصحي على نحو 130 شخصًا في منطقة هلسنكي ممن كانوا على اتصال بالطفل.وقال المسؤول الطبي في المنطقة أسكو جارفينين خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم: "تعلم السلطات الصحية معظم أسماء الأشخاص الذين كُشف عنهم وسيجري التواصل معهم".// انتهى //23:37ت م0320