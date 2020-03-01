مدريد 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واسعاد فريق أتلتيكو مدريد من كاتالونيا بتعادل مع مضيفه إسبانيول بهدف لكل منهما اليوم ما تسبب بتنازله عن المركز الثالث وتراجعه إلى المركز الخامس لصالح إشبيلية وخيتافي اللذين فازا بصعوبة على أوساسونا بنتيجة 3-2 وريال مايوركا بنتيجة 1-صفر اليوم في المرحلة الـ26 من الدوري الإسباني لكرة القدم .وبهذه النقطة، رفع أتلتيكو رصيده إلى 44 نقطة وتراجع من المركز الثالث إلى الخامس بفارق نقطتين عن خصمه المقبل إشبيلية، ونقطة عن خيتافي .وحقق فريق أتلتيك بلباو فوزه على حساب الضيف فياريال بهدف دون رد ، ورفع بلباو رصيده إلى 34 نقطة في المركز العاشر، في حين تجمد رصيد فياريال عند 38 في المركز الثامن .// انتهى //23:49ت م0321