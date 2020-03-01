ثقافي / اختتام فعاليات معرض الفنون التشكيلية بمدينة السيح
الأحد 1441/7/6 هـ الموافق 2020/03/01 م واس
السيح 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واس
اختتمت بمدينة السيح فعاليات معرض الفنون التشكيلية المشترك ، الذي نظمته جمعية الثقافة والفنون بالدلم في مقر جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز ، وشهد حضوراً مميزاً وتفاعلاً من الزوار.
واستقطب المعرض الذي أستمر ثلاثة أيام ، 60 فناناَ وفنانة ، من فناني الخرج التشكيليين ومجموعة الملتقى التشكيلي بالرياض ، الذين شاركوا بأكثر من 80 لوحة فنية من مختلف المدارس والأساليب التشكيلية التي تجسد الموروث الثقافي والبيئي للمنطقة .
وتخللت فعاليات المعرض ورش عمل للرسم الحي بمشاركة مجموعة من الفنانين التشكيليين ، هدفت إلى تعليم وتدريب وتحفيز الشباب والناشئة لتعلم الرسم التشكيلي ، والتعرف
على مجموعة متنوعة من الموضوعات الفنية التي تضم دروساً مختلفة في الفن التجريدي وغيرها من تصنيفات الفن التشكيلي المختلفة ، بالإضافة إلى التعرف على الألوان وكيفية الرسم ، والتصميم ، وتحليل الأعمال الفنية.
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23:50ت م
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