السيح 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واساختتمت بمدينة السيح فعاليات معرض الفنون التشكيلية المشترك ، الذي نظمته جمعية الثقافة والفنون بالدلم في مقر جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز ، ‏وشهد حضوراً مميزاً وتفاعلاً من الزوار.واستقطب المعرض الذي أستمر ثلاثة أيام ، 60 فناناَ وفنانة ، من فناني الخرج التشكيليين ومجموعة الملتقى التشكيلي بالرياض ، الذين شاركوا بأكثر من 80 لوحة فنية من مختلف المدارس والأساليب التشكيلية التي تجسد الموروث الثقافي والبيئي للمنطقة .وتخللت فعاليات المعرض ورش عمل للرسم الحي بمشاركة مجموعة من الفنانين التشكيليين ، هدفت إلى تعليم وتدريب وتحفيز الشباب والناشئة لتعلم الرسم التشكيلي ، والتعرفعلى مجموعة متنوعة من الموضوعات الفنية التي تضم دروساً مختلفة في الفن التجريدي وغيرها من تصنيفات الفن التشكيلي المختلفة ، بالإضافة إلى التعرف على الألوان وكيفية الرسم ، والتصميم ، وتحليل الأعمال الفنية.// انتهى //23:50ت م0322