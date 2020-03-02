عرعر 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واسبتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، تفقد وكيل الإمارة للشؤون الأمنية خالد بن نشاط القحطاني, اليوم المعرض التوعوي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة المقام في مجمع عرعر مول ، ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني بالمنطقة تحت شعار " السلامة أولاً " ، بحضور عدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.وشاهد وكيل الإمارة للشؤون الأمنية أحدث الأجهزة المتخصصة في أنظمة إطفاء الحرائق والإنقاذ التي زودت بها إدارة الدفاع المدني بالمنطقة .كما اطلع على المعرض المصاحب الذي أقامته إدارة الدفاع المدني بالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية ، الذي يستهدف زيادة الوعي لدى للنشء بدءاً بالمنشآت التعليمية والأسرة للوصول إلى الشراكة المجتمعية المميزة بين الجهات الحكومية والخاصة .مما يذكر أن الفعاليات والمعرض المصاحب تستمر لمدة أسبوع وتشتمل على مجموعة من المحاضرات التوعوية وتوزيع البروشورات والمطويات والكتيبات والأقراص المدمجة التي تحوي مواد توعوية عن العديد من مفاهيم السلامة والتعريف بأنواع المخاطر المحتملة .// انتهى //00:20ت م0324