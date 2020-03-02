القاهرة 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واستعادل فريق المصري البورسعيدي مع ضيفه نهضة بركان المغربي بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، على ملعب استاد الجيش المصري بالسويس في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم.وبتلك النتيجة أصبح المصري مطالب بتحقيق الفوز يوم الأحد المقبل في مدينة بركان المغربية، على وصيف البطولة الماضية، أو التعادل بأكثر من هدفين لكل فريق من أجل التأهل لنصف النهائي.// انتهى //01:00ت م0325