بغداد 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واسقدم المكلف برئاسة الوزراء محمد توفيق علاوي اعتذاره رسميا عن التكليف بتشكيل الحكومة العراقية.وبرر في رسالة متلفزة وجهها إلى رئيس الجمهورية برهم صالح الليلة الاعتذار بالضغوطات التي تعرض لها من جهات لم يسمها متهما إياها بأنها كانت تتفاوض معه فقط من أجل الحصول على مصالح ضيقة دون إحساس بالقضية الوطنية ، ودون أي اعتبار لدماء الشهداء التي سقطت من أجل تغيير الأوضاع و تحقيق رفعة العراق وازدهاره.ودعا أعضاء مجلس النواب إلى أخذ زمام المبادرة من أجل فرض رؤيتهم لتصحيح مسار الأمور.// انتهى //01:06ت م0327