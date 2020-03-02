سكاكا 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واسدشن وكيل إمارة منطقة الجوف المساعد للشؤون التنموية وكيل محافظة القريات المكلف المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد اليوم فعاليات احتفال إدارة الدفاع المدني بالمحافظة بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني لهذا العام بعنوان "السلامة أولاً " والمعرض المصاحب بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وذلك على مسرح التنميه الاجتماعية .بدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة لمدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة القريات العقيد محيلان العنزي أكد فيها اهتمام أجهزة الدفاع المدني بنشر ثقافة السلامة والحفاظ على أمن وسلامة الممتلكات من خطر الكوارث والوقاية من المخاطر والحوادث المختلفة .بعد ذلك شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن جهود وإنجازات الدفاع المدني بالمنطقة والمحافظات، كما عُرض مقطع مرئي عن أهمية التطوع بالمنطقة، وشارك مجموعة من الطلاب عرضا حياً عن بعض أعمال الدفاع المدني .وفي ختام الحفل كرم وكيل الإمارة المساعد للشئون التنموية وكيل محافظ القريات الجهات المشاركة، وتسلم من مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة القريات درعاً تذكاريه بهذه المناسبة// انتهى //01:25ت م0333