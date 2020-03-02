الباحة 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واسدشن محافظ العقيق الدكتور فيحان بن حمود العتيبي اليوم، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بعنوان "السلامة أولًا"، والمعرض المصاحب الذي نظّمته إدارة الدفاع المدني بالمحافظة في مقر المركز، بحضور مدير الإدارة المقدم عالي بن عوضه الغامدي ومديري الأقسام بالدفاع المدني بالمحافظة وعدد من مديري الإدارات الحكومية.وتجول محافظ العقيق في جنبات المعرض الذي شهدت أركانه مشاركة أكثر من ٧ جهات حكومية وتطوعية، واستمع لشرح مفصل عن أركانه من الجهات المشاركة، مشيدًا بتفعيل برامج التوعية والسلامة، مثمنًا مشاركة الجهات في المعرض.يذكر أن المعرض سيستمر لمدة ٣ أيام يستقبل خلاله طلاب وطالبات المدارس والزوار.// انتهى //01:33ت م0334