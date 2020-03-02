عام / المديرية العامة للسجون بمنطقة مكة المكرمة تشارك في معرض اليوم العالمي للدفاع المدني
الاثنين 1441/7/7 هـ الموافق 2020/03/02 م واس
جدة 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واس
شاركت المديرية العامة للسجون بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بشعبة السلامة بجناح في المعرض المصاحب لفعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني ٢٠٢٠ تحت شعار " السلامة أولاً" والمقام بالأندلس مول بجدة .
ويعرض الجناح أعمال فنية ورسومات توعوية من أعمال نزلاء إصلاحية جدة ، والزي الجديد لمنسوبي السلامة ، والزي الخاص بفنيي السلامة وفيلم توعوي عن السلامة مخصص للأطفال إلى جانب توزيع مطويات على زوار الجناح للتوعية بالسلامة العامة .
وتستمر فعاليات معرض اليوم العالمي للدفاع المدني بإقامة برامج عديدة ومسابقات يوم غد تهدف إلى تكثيف الجانب التوعوي وترسيخ مفاهيم السلامة في المجتمع .
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