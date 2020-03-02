جدة 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واسشاركت المديرية العامة للسجون بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بشعبة السلامة بجناح في المعرض المصاحب لفعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني ٢٠٢٠ تحت شعار " السلامة أولاً" والمقام بالأندلس مول بجدة .ويعرض الجناح أعمال فنية ورسومات توعوية من أعمال نزلاء إصلاحية جدة ، والزي الجديد لمنسوبي السلامة ، والزي الخاص بفنيي السلامة وفيلم توعوي عن السلامة مخصص للأطفال إلى جانب توزيع مطويات على زوار الجناح للتوعية بالسلامة العامة .وتستمر فعاليات معرض اليوم العالمي للدفاع المدني بإقامة برامج عديدة ومسابقات يوم غد تهدف إلى تكثيف الجانب التوعوي وترسيخ مفاهيم السلامة في المجتمع .// انتهى //01:34ت م0335