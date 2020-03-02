حائل 6 رجب 1441هـ الموافق 1 مارس 2020م واسصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، بأن دوريات الأمن باشرت ظهر اليوم الأحد بلاغاً عن تعرض شخصين في العقد الرابع من العمر للإصابة، أحدهما بطلق ناري في القدم، والآخر بجرح قطعي في الرأس، وتم إسعافهما لتلقي العلاج اللازم.وأسفرت نتائج المتابعة الأمنية للبلاغ الذي تلقته الجهات الأمنية عن هذه الجريمة - بفضلٍ من الله -، عن تحديد هوية المتهمَين، وهما مواطنان بالعقد الثالث من العمر، وتم ضبطهما وإيقافهما، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهما.// انتهى //01:35ت م0336