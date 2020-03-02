المدينة المنورة 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واسدشن وكيل محافظ خيبر مشعان بن مقبل العنزي اليوم، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بافتتاح المعرض المقام بمدرسة ابتدائية معاوية بن أبي سفيان بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية .وكان في استقبالهم مدير مكتب تعليم خيبر المكلف أحمد بن محمد الشملاني وقائد المدرسة مبارك بن حميدان الرشيدي.وعبر مدير الدفاع المدني بمحافظة خيبر المقدم أنس عبدالرحمن العتيق عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة - حفظه الله - لاهتمامه ورعايته لهذه المناسبة التي تجسد حرص سموه على مشاركة رجال الدفاع المدني الاحتفال بهذه المناسبة، مبينًا أن المعرض يضم عددًا من الأجنحة للجهات المشاركة وتقدم برامج في التوعية الوقائية موجهة للأسرة ومسرح للطفل ومعارض عن أحدث معدات السلامة الوقائية .وأوضح العتيق أن الدفاع المدني يشارك المنظمة الدولية للحماية المدنية الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني الذي يوافق الأول من شهر مارس من كل عام ويأتي شعاره لهذا العام ” السلامة أولا ”، داعيًا المولى القدير أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - والحكومة الرشيدة .كما قدم مدير مكتب التعليم بخيبر كلمة بهذه المناسبة على ما يقوم به الدفاع المدني من إمكانيات لسلامه المواطنين، وتخلل فقرات الحفل كلمة لطلاب مدرسة خيبر وتكريم المشاركين بهذه المناسبة.// انتهى //02:00ت م0337