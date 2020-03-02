مكة المكرمة 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واسدشن محافظ الكامل طراد بن فهد البركاتي اليوم فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بحضور مدير إدارة الدفاع المدني بالكامل المقدم خليل عبيد السلمي ومديري الإدارات الحكومية.وافتتح المعرض المصحاب وتجول داخل أركانه التوعوية مستمعا إلى شرح من قبل إدارة الدفاع المدني وجامعة جدة فرع الكامل وإدارة الهلال الأحمر بالكامل عن محتويات المعرض.وقدم البركاتي شكره وتقديره لإدارة الدفاع المدني والجهات المشاركة في هذا المعرض التوعوي على جهودهم المبذولة في توعية أفراد المجتمع والمشاركة الفاعلة في اليوم العالمي للدفاع المدني متمنيا لهم التوفيق والسداد.كما استقبل محافظ الكامل في مكتبه بالمحافظة مديري الإدارات الحكومية والمشايخ والأعيان الذين قدموا له التهنئته بثقة ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة بتكليفه بأعمال المحافظة سائلين الله العلي القدير أن يمده بعونه وتوفيقه لما فيه خدمة المحافظة وسكانها .وأكد البركاتي أنه سيعمل بمشيئة الله تعالى على مواصلة مسيرة التطوير والنماء الذي تشهده المحافظة في ظل دعم ورعاية القيادة الرشيدة – رعاها الله – لكافة مناطق ومحافظات المملكة معربا عن تقديره للجميع على مشاعرهم الصادقة داعيا الله عز وجل أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر - أيدهم الله -// انتهى //03:07ت م0338