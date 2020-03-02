برن 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واسسجلت سويسرا اليوم حالة الإصابة الـ 24 بفيروس كورونا، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج نقلا عن السلطات الصحية السويسرية.ويأتي هذا الرقم مرتفعا عن 18 حالة كانت قد سجلتها البلاد.وقال رئيس مكتب الأمراض المعدية في مكتب الصحة العامة دانيل كوخ خلال مؤتمر صحفي إنه بالرغم من أن حالات الإصابة هي لأشخاص عائدين من إيطاليا، فإن تفشي العدوى محليا سيكون أمرا حتميا.// انتهى //03:16ت م0339