بغداد 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واستعرضت المنطقة الخضراء بوسط العاصمة العراقية بغداد الليلة إلى هجوم بصاروخي كاتيوشا من دون وقوع خسائر.وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية أن القوات الأمنية عثرت على منصة إطلاق الصاروخين في منطقة زيونة قرب سوق الثلاثاء بشرق بغداد, ووعدت بتقديم مزيد من التفاصيل لاحقا.وكانت صافرات الإنذار قد انطلقت من داخل المنطقة الخضراء إثر سقوط الصاروخين المجهولي المصدر.// انتهى //03:32ت م0340