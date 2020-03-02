الجزائر 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الجزائرية اكتشاف حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا.وقال بيان لوزارة الصحة الجزائرية إن المسح الوبائي تمكن من اكتشاف حالتي إصابة لامرأة تبلغ من العمر 53 سنة وابنتها البالغة 24 سنة تأكد أنهما حاملتين لفيروس كورونا ولكنهما أصحاء وفق المختبر الوطني المرجعي لمعهد باستور الجزائري حيث تم عزلهما والتكفل بهما.وأوضح البيان أن نظام الرصد والإنذار الذي تم وضعه وتعزيزه بانتظام للاستجابة لتطور الحالة الوبائية لفيروس كورونا جعل من الممكن استعادة مسار رحلة الجزائري البالغ من العمر 83 سنة وابنته المقيمان بفرنسا والذين أقاما في الجزائر من 14 الى 21 فبراير 2020 مع أسرتهما في البليدة والتي تأكدت إصابتهما بفيروس كورونا بعد عودتهما الى فرنسا في 21 فبراير الماضي.وأشار البيان إلى أن المصابين لم تظهر عليهما أعراض المرض إلا بعد 3 أيام من وصولهما إلى مدينة البليدة أي في 17 فبراير الجاري.وأكدت الوزارة أنها تطمئن المواطنين بأن كل التدابير قد اتخذت لمنع تفشي العدوى.يذكر أن أول حالة إصابة كانت لمواطن إيطالي تأكدت إصابته بفيروس كورونا بعد دخوله الى الجزائر وتم ترحيله الى إيطاليا.// انتهى //04:09ت م0342