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الاثنين 1441/7/7 هـ الموافق 2020/03/02 م واس
الرياض07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
برعاية خادم الحرمين.. أمير الرياض يفتتح منتدى الرياض الدولي الإنساني
أمير الرياض يشرّف حفل سفارة بلغاريا
أمير القصيم يثمّن جهود رجال الدفاع المدني المخلصة والمميزة
عبدالعزيز بن سعود يرأس وفد المملكة لاجتماعات وزراء الداخلية
وزير الداخلية يدعو إلى توحيد الجهود للقضاء على الإرهاب
بيان سعودي - موريتاني: الالتزام بمواصلة مكافحة الإرهاب
متحدث «الصحة»: لا حالات إصابة بـ«كورونا».. وتكتل لصد الفيروس
فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بأسواق «مكة مول»
أمانة الشرقية: تنفيذ أربعة مشروعات تصريف مياه الأمطار في ضاحية الملك فهد بالدمام
الأمن السيبراني في العصر الجديد بـ «سعود الطبية»
اجتماع عربي يبحث الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها
سجون الحوثي.. مقابر اليمنيات
الجيش اليمني يقضي على خلايا حوثية بالغيل
جيش النظام يسقط طائرة تركية في إدلب
مجلس "الدول العربية" يعقد أعمال دورته الـ153.. اليوم
أفغانستان تمدد الهدنة
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