وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( «الإعلام».. خطاب المرحلة ) : لا يختلف كُلّ من له علاقة بالإعلام ونظريات الاتصال، أنّ قاسماً مشتركاً يجمع دول العالم يتمثّل في رغبتها وتصميمها على بناء مجتمع إعلامي ذي بُعد إنساني؛ تتمكّن خلاله المجتمعات والأفراد من توظيف كامل مقدّراتها وإمكاناتها بغية النهوض بإنسانها وتنميته المستدامة وتحسين جودة حياته؛ إعلام يقوم باستحقاقاته التي تتيح له عبر جميع منصّاته وأقنيته أن يمنح أفضليّته للتنمية الحقيقية سواء المادية أو المعنوية.وواصلت : يأتي هذا في ظل قناعة راسخة بأن الإعلام -كمُعطى حضاري- وثمرة إنجاز إنساني حقيقي؛ قادر على بناء مجتمع المعرفة وتشكيل وعي أبنائه وبناء قدراتهم بما يسهم في قيادة وطنهم نحو آفاق التطور والنماء وحصد المكتسبات باختلاف أنواعها؛ وتحقيق توثّباته وقفزاته نحو العالم الأول سيما وأنّ بلادنا تعيش حالة من التحوّل العميق والتسارع المذهل على كافة الأصعدة.إن مكاشفة وزير الإعلام المكلّف مؤخراً المتضمنة قناعته بأنّ «الأداء غير مرضٍ»؛ لهي قراءة متبصّرة وواعية تستجلي حقيقة الواقع الإعلامي الذي لم يكن في حقيقة أمره مواكباً ومنسجماً مع هذا التسارع المذهل ولا مع المكاسب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها التي أذهلت العالم لكنها لم تحظَ بتعاطٍ إعلامي موازٍ لهذا التفوّق وحجم إنجازه؛ كما أن المواجهة الإعلامية لأعدائنا والمتربصين بوطننا لم تكن بمستوى النزال الإعلامي؛ فلم تُظهر جهودنا بالشكل المأمول.وبينت : إن هذه المكاشفة والاعتراف بالخلل هما أول الحلول وأنجعها؛ فما دام الوزير المكلف وضع مبضع الجراحة على مكمن الجرح فإنّ العلاج بات قريب التحقُّق.// يتبع //06:06ت م0004