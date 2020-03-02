وأفادت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( كورونا الجديد ليس وباء ) : رغم الضجة الإعلامية الكبرى التي صاحبت ظهور فيروس كورونا الجديد في الصين وانتشاره فيما بعد إلى عدة دول في الشرق والـغرب وما صاحبها من شائعات، إلا أن هذا الفيروس في واقع الأمر ليس وباء كما صرح بذلك المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملـك سلـمان لـلإغاثة والأعمال الإنسانية الـدكتور عبدالله الربيعة خلال افتتاح منتدى الـرياض الدولي الإنساني يوم أمس نظير نسبة الوفيات بالفيروس والتي لم تتجاوز 2 بالمائة مقارنة بغيره من الفيروسات، وهي نسبة ضئيلة للغاية لا تشكل في حجمها وباء، ورغم ذلك فإن الجهات الصحية المعنية بالمملكة اتخذت من الإجراءات الاحترازية ما أدى إلى منع دخول الفيروس وانتشاره داخل أراضي المملكة.وتابعت : تلـك الإجراءات اقترنت بطريقة معلنة ومشهودة إلى عدم تسجيل أي إصابة بالفيروس القاتل بالمملكة، فاللجان المعنية ما زالت تتابع باهتمام بالغ مستجدات أوضاع الفيروس الجديد في العالم، وقد أكدت المصادر الصحية الموثوقة أن المملكة خالية تماما من الفيروس، إلا أن انتشاره السريع في كثير من أقطار وأمصار العالم يقتضي بالـضرورة الـتواصل مع تلـك المصادر وعدم الإذعان للشائعات المتداولة عبر وسائل الاتصال، بل لابد من استقاء المعلومات الصائبة والصحيحة من مظانها ومصادرها الرسمية الموثوقة.واسترسلت : ولا شك أن الـتهافت لـتبادل المعلـومات الخاطئة من غير مصادرها الرسمية، وهي معلومات غارقة في الشائعات سوف يزيد الـطين بلة ويقود إلـى شكل من أشكال الـرعب الـذي يمكن تجنبه بالابتعاد عن تلك الشائعات وعدم تداولها وتصديقها، ومراجعة الأحداث الدولية ذات العلاقة بالفيروس وتقييمها تنصح بعدم الانجراف نحو تلك الشائعات المتداولة، وما يجب الأخذ به في الوقت الراهن ينحصر في اتباع الوسائل الصحية المضمونة لـتفادي الإصابة بالـفيروس، وقد اتخذت الجهات المعنية بالمملكة كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس ومنع وفادته.وختمت : وجدير بالذكر أن المملكة كانت من أوائل الدول التي اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة منذ تفشي الفيروس في الـدول التي أعلن عن ظهوره فيها فجاءت المواجهة شديدة وصارمة أفرزت عن عدم رصد أي حالة إصابة داخل المملكة بالفيروس القاتل، ويتوجب بالتالي على المواطنين والمقيمين اتباع الـطرق الـوقائية الصحية رغم خلو المملكة من الفيروس، فالإجراءات الاحترازية المتخذة سوف تبقى سارية المفعول إلى أن تتم السيطرة العالمية على هـذا الفيروس، وسوف تدعم المملكة كافة الجهود المبذولة من الهيئات والمنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الـصحة الـعالمية لاحتواء الـفيروس والتخلص منه نهائيا.// يتبع //06:06ت م0005