وأوضحت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( تيسير التجارة العالمية والإنجاز السعودي ) : نشرت منظمة التجارة العالمية في موقعها تقريرا بشأن ما تم تحقيقه عالميا في تنفيذ اتفاق تيسير التجارة Trad Facilitation (Agreement (TFA وحازت السعودية نسبة 100 في المائة في تنفيذ بنود الاتفاقية في مقابل 65 في المائة كمعدل عالمي، وهذا الاتفاق يتضمن التزامات الأعضاء البالغين 164 دولة بتسريع حركة البضائع والإفراج عنها وتخليصها عبر الحدود. وبذلت منظمة التجارة العالمية جهودا مضنية في مجال تعزيز التجارة العالمية على مبادئ المنافسة واقتصاد السوق، واتجهت لتحقيق ذلك نحو تشجيع الدول على فتح الأسواق وإلغاء الدعم، وقضايا مختلفة اختلف العالم حولها حتى وصلت في بعض الأوقات إلى طريق مسدود؛ بل حرب تجارية بين أقطاب العالم الصناعي، وشكك البعض في قدرات المنظمة العالمية على البقاء؛ فضلا عن تحقيق نجاح يُذكر بشأن أهدافها، لكن الاتفاقية الجديدة التي تم إطلاقها عام 2017 تمثل منعطفا جديدا ومهما في التجارة العالمية، ويعد الاتفاق فريدا من نوعه، فالهدف من تيسير التجارة العالمية هو أن تكون أكثر سرعة وأقل تكلفة بين الحدود، مع ضمان أمنها وسلامتها، كما تعرّفها منظمة التجارة العالمية بتبسيط الإجراءات وتوحيدها، وتدفق المعلومات ذات الصلة اللازمة لنقل السلع من البائع إلى المشتري وسداد قيمتها، وهذا يجعلها ترتبط بمفهوم سلاسل الإمداد، ومَن يتمعن في بنود هذه الاتفاقية والأعمال ذات الصلة بها يدرك تماما أن ما حققته السعودية في تنفيذ بنودها يعد إنجازا كبيرا ومثيرا للاهتمام.وبينت : قد يُفهم خطأ من تعريف تيسير التجارة أنها أعمال الجمارك فقط، لكن مفهوم سلاسل الإمداد، وأيضا مفهوم التجارة العالمية، يجعلان الأمر يتخطى الجمارك؛ ليتضمن البيئة التجارية بكاملها. ولتوضيح ذلك، فإن سلسلة الإمداد لكل نشاط تجاري تشمل أنشطة عدة بدءا من إنتاج المواد الخام وشرائها والنقل، وترتيب المستندات، والسداد، وتسليم البضائع حتى تصل السلعة النهائية إلى المستهلك، وهذا يجعل الأطراف في مفهوم سلاسل الإمداد تتوسع لتشمل القطاعين الخاص والعام حتى الأجهزة الرقابية. وهكذا فإن أي تعطيل لسلسلة الإمداد في أي دولة بسبب أي طرف من هذه الأطراف سيقود إلى تعطيل السلسلة بأكملها ومن ثم تعطيل مفهوم التجارة العالمية عن العمل، ولذا ركزت منظمة التجارة العالمية على مفهوم تبسيط الإجراءات على طول سلسلة الإمداد وهذا يتطلب توافقا دوليا واسع النطاق واتفاقيات على نماذج موحدة معيارية.وأكدت : جلعل نموذج "النافذة الواحدة" من أهم النماذج المعيارية التي اتفقت عليها الدول، وذلك أن يتم إنجاز كل الإجراءات الجمركية من خلال نافذة واحدة دون الانتقال من قسم إلى آخر، وهذا يتطلب كثيرا من العمل لإنجازه، خاصة في مجالات التقنية الإلكترونية والتفتيش، وحققت السعودية نقلة كبيرة في هذا الجانب؛ إذ إنها تنتهي في غضون 24 ساعة من وصول السفينة إلى الميناء، وهذا الأمر تطلب من بين أمور عدة قصر المستندات المطلوبة للإجراءات الجمركية على اثنين فقط، سواء للصادرات أو الواردات، هما: سند الشحن والفاتورة – للواردات-، وبيان –مانيفست- الشحنة/الحاوية، والفاتورة -للصادرات، وألغت عشر وثائق كانت تطلبها، كما طورت "الجمارك السعودية" آلية "معالجة البضائع ما قبل الوصول"، ومعاينة البضائع يدويا وآليا على نحو متوازٍ، وتطبيق الأشعة السينية على تقنية التفريغ، وتفعيل الاختيار المسبق للشحنات لأغراض التفتيش اليدوي، في مجال الأتمتة، استخدام الأقراص للتفتيش اليدوي، وإدخال نظام الإخطار، وإقامة روابط منهجية مع المشغلين والجهات الحكومية، وتحفيز بيئة غير ورقية لتنفيذ الأعمال. كما زادت ساعات العمل في العمليات الجمركية، وإنشاء غرف موحدة لتحليل الأشعة السينية.// انتهى //06:06ت م0007