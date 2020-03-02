طوكيو 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واسصعدت الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم.وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 91ر234 نقطة أو ما يعادل 11ر1% ليصل إلى 87ر21377 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 61ر16 نقطة، أو10ر1% ، ليصل إلى 61ر1527 نقطة.// انتهى //07:17ت م0011