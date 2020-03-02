طرابلس 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، على لقاء رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ورئيس مجلس النواب بطرابلس حمودة سيالة، موضحة أن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع على الصعيدين المحلي والدولي، مشيرة إلى أنه تم التأكيد على استمرار التشاور والتنسيق بين المجالسالثلاث في مختلف القضايا السياسية والاقتصادية.ونقلت كلمة وزير الداخلية، فتحي باشاغا، أمام مؤتمر وزراء الداخلية العرب، موضحًا أن بعض الدول اتخذت مواقف سلبية تجاه حكومته، معلنًا رفضه وتنديده لمثل هذه السياسات، ومحذرًا من تداعيات الوضع في ليبيا وانعكاسه على دول الجوار والمنطقة بأسرها.وواصلت الصحف اهتمامها بالأوضاع العسكرية، ووصفت أن الهدنة أصبحت حبرًا على ورق، مشيرة إلى تصاعد حدة الاشتباكات بين الجيش وقوات الوفاق في ضواحي العاصمة طرابلس وسقوط قتلى وجرحى من الطرفين ومن المدنيين نتيجة القصف العشوائي.وتناقلت تصريحات المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، التي أوضح فيها أن الدعوة للسلم من أصعب الدعوات، على عكس الدعوات للعنف، خاصة أن السلم يتطلب التنازل والاعتراف بالآخر والقبول به والاستماع إليه ومشاركته في أحزانه ومخاوفه.وتناولت إعلان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، إرجاء موعد عقد القمة العربية المقررة في الجزائر إلى قبل نهاية شهر يونيو المقبل، بعدما أكد تصدر الأزمة الليبية محادثاته مع الرئيس عبدالمجيد تبون، مبرزًا أن هناك أوضاعًا عربية تتطلب بذل الكثير من الجهد للم الشمل العربي.وعرجت صحف ليبيا على إدانة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، القصف العشوائي الذي طال أجزاءً من طرابلس، بما في ذلك المناطق السكنية ومطار معيتيقة، داعيًا إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية، والحث على تنفيذ قرار مجلس الأمن 2510 .// انتهى //08:18ت م0015