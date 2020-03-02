القاهرة 7 رجب 1441 هـ الموافق 2 مارس 2020 م واسركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على الاجتماع الذي عقده الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، لمتابعة تطورات الموقف الوبائي العالمي لفيروس كورونا المستجد، وخطة وزارة الصحة الاحترازية لمواجهة الفيروس.وأبرزت رفض مصر للبيان الصادر عن وزارتي الخارجية والمياه الإثيوبيتين بشأن جولة المفاوضات حول سد النهضة التي عقدت في واشنطن يومي 27 و 28 فبراير المنصرم التي تغيبت عنها إثيوبيا عمدًا لإعاقة مسار المفاوضات.وعرجت صحف الاثنين على الوضع في الأراضي العراقية، مشيرةً إلى المظاهرات التي شهدتها ساحة التحرير بالعاصمة بغداد للتنديد بآلية تشكيل الحكومة الجديدة.ونشرت اعتذار رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي عن عدم تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، مطالبًا العراقيين بالاستمرار بالضغط من خلال التظاهرات السلمية كي لا تضيع تضحياتهم.ونوهت بإعلان الجيش الوطني الليبي سيطرته على منطقة العزيزية جنوبي طرابلس وعثوره على منصة صواريخ كانت تستخدمها الميليشيات المسلحة في قصف الأحياء السكنية.ونقلت صحف القاهرة عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو حوتيريش قوله إن الاتفاق الذي وقعته الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان يمثل تطورًا مهمًا في سبيل التوصل إلى تسوية سياسية دائمة بأفغانستان.// انتهى //09:38ت م0023