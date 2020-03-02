نجران 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واسأطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة بإدارتي الموهوبين والموهوبات أمس، الأسبوع الوطني للموهبة والإبداع، وذلك تزامناً مع اليوم الخليجي للموهبة والإبداع 2020، في جميع مدارس التعليم للبنين والبنات.وتهدف الفعاليات التي تستمر على مدى أسبوع إلى نشر ثقافة الموهبة والإبداع وصناعة الفكر بين الطلاب، وإبراز المواهب الطلابية في مختلف المجالات العلمية، إضافة إلى التعريف بالموهوبين وكيفية العناية بهم وتنظيم البرامج الإثرائية للطلاب والطالبات ضمن مسارات رؤية الوطن 2030 الرئيسية "اقتصاد مزدهر"، و "مجتمع حيوي"، و "وطن طموح".// انتهى //09:41ت م0024