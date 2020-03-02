بيروت 7 رجب 1441 هـ الموافق 2 مارس 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالقلق الذي يسود الأوساط الشعبية من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد بعد الإعلان عن ارتفاع عدد المصابين إلى عشرة في حين تستمر المشاورات بين المعنيين لحل قضية الاستحقاقات المالية المترتبة على الدولة في التاسع من الشهر الجاري.وتطرقت إلى إعلان رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي انسحابه من تشكيل الحكومة العراقية، بعد فشل مجلس النواب للمرة الثانية بعقد جلسة استثنائية للتصويت.كما أشارت إلى إعلان السلطات الفرنسية الغاء كل التجمعات التي تضم أكثر من 5 آلاف شخص في مكان مغلق من ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.وتحدثت صحف الاثنين عن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أنه تقرر فحص المسافرين من دول تعاني من معدل مرتفع في انتشار فيروس كورونا قبل ركوبهم الطائرات، ولدى وصولهم إلى الأراضي الأمريكية.وأوردت صحف لبنان إعلان الرئيس الأفغاني أشرف غني انه لن يلتزم ببند في الاتفاق الموقع بين الولايات المتحدة وطالبان يدعو طالبان للإفراج عن ما يقارب 1000 سجين والحكومة الأفغانية لإطلاق 5000 من عناصر الحركة.// انتهى //09:53ت م0028