عام / محافظ رياض الخبراء يدشن معرض الدفاع المدني
الاثنين 1441/7/7 هـ الموافق 2020/03/02 م واس
رياض الخبراء 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واس
دشن محافظ رياض الخبراء فهد بن حسن السلطان أمس، المعرض التوعوي الذي تقيمه إدارة الدفاع المدني بالمحافظة، بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني بشعار " السلامة أولاً "، بالمركز الحضاري بالمحافظة .
ويقدم المعرض الذي يستمر خمسة أيام، بمشاركه جهات حكومية, عددًا من المسابقات الثقافية والهدايا ورسوم الأطفال والعروض المرئية والتطبيقات العملية والمحاضرات التوعوية .
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