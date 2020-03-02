رياض الخبراء 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واسدشن محافظ رياض الخبراء فهد بن حسن السلطان أمس، المعرض التوعوي الذي تقيمه إدارة الدفاع المدني بالمحافظة، بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني بشعار " السلامة أولاً "، بالمركز الحضاري بالمحافظة .ويقدم المعرض الذي يستمر خمسة أيام، بمشاركه جهات حكومية, عددًا من المسابقات الثقافية والهدايا ورسوم الأطفال والعروض المرئية والتطبيقات العملية والمحاضرات التوعوية .// انتهى //09:54ت م0029