القاهرة 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية اكتشاف حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل مصر لشخص أجنبي.وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد أن الوزارة نجحت في اكتشاف حالة لشخص أجنبي إيجابي لفيروس "كورونا" المستجد، مشيراً إلى أنه فور الاشتباه في الحالة والتأكد من النتائج المعملية والتي جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد، تم إحالته لمستشفي العزل، ليتلقى الرعاية الطبية اللازمة.وأشار إلى إنه تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية للحالة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، حيث تم نقل الحالة بإحدى سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم إلى المستشفى لعزله ومتابعته صحيا والاطمئنان عليه، موضحا أن الحالة إيجابية للفيروس ولديه أعراض مرضية بسيطة، وحالته مستقرة.وأضاف مجاهد أن الوزارة تتخذ حاليا إجراءات وقائية مشددة حيال المخالطين للحالة من خلال إجراء التحاليل اللازمة للفيروس، مشيراً إلى أنه باكتشاف هذه الحالة تصبح هي الحالة الثانية في مصر لفيروس كورونا المستجد، فيما تعافت الحالة الأولى وخرجت من المستشفى بعد تلقيها الرعاية اللازمة، وأنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورا بكل شفافية طبقا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.// انتهى //10:00ت م0030