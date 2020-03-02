مكة المكرمة 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واسأعلنت أمانة ملتقى مكة الثقافي البدء في استقبال مبادرات الابتكارات التقنية في استخدامات اللغة العربية حتى تاريخ 6 / 8 / 1441هـ، وذلك لتعزيز شعار الملتقى في دورته الرابعة لهذا العام "كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟".وتعد مبادرة "الابتكارات التقنية" في استخدامات اللغة العربية هي إحدى المبادرات المؤسسية التي ينظمها ملتقى مكة الثقافي في دورته الرابعة، الذي يركز فيها هذا العام على مبادرات مميزة وموجهة للعناية باللغة العربية تحت شعار "كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟", والتي تركز المبادرة على الابتكارات والبرمجيات والخدمات الابتكارية في مجال التقنية بهدف إطلاق تقنيات ومشاريع تشارك في التحديات التي تواجه استخدامات اللغة العربية.وسيتم التأكد من ملائمة مخرجات هذه المبادرة لخدمة اللغة العربية واستخداماتها من خلال لجنة تقييم وتحكيم متخصصة تقنية ولغوية، كما ستسهم هذه المبادرة في اكتشاف العديد من المهتمين والمبتكرين من شباب المنطقة والمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة الذين لديهم أعمال وحلول ابتكارية وإبداعية تخدم اللغة العربية.// انتهى //10:02ت م0031