عرعر 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واستشارك جامعة الحدود الشمالية في ركن تعريفي في المعرص المصاحب لفعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمنطقة تحت شعار "السلامة أولاً" .يذكر أن الفعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني والمعرض المصاحب تستمر لمدة أسبوع ،وتشتمل على مجموعة من المحاضرات التوعوية وتوزيع المطبوعات والمواد التوعوية عن العديد من مفاهيم السلامة والتعريف بأنواع المخاطر المحتملة .// انتهى //10:03ت م0033