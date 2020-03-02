ينبع 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واسدشن محافظ بدر خالد الضويان أمس، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بمبنى إدارة الدفاع المدني بالمحافظة، المقام تحت شعار " السلامة أولاً "، بحضور مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة بدر العقيد طارق بن مبارك الشريف ومديري الإدارات الحكومية.وأطلع المحافظ خلال افتتاحه المعرض المصاحب على معدات وآليات الدفاع المدني ومركز التحكم والتوجيه.وأوضح مدير إدارة الدفاع المدني أنه سيتم تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج التوعوية، وأن اليوم العالمي يهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع وإبراز الدور الذي يقوم به الدفاع المدني لحماية الرواح والممتلكات والعمل على مراعاة متطلبات واشتراطات السلامة.// انتهى //10:03ت م0034