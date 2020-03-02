الرياض 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر في مقر البرنامج بالرياض اليوم، وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق الإغاثة في حالات الطوارئ "أوتشا " مارك لوكوك.واستعرض اللقاء جهود المملكة الإغاثية والاقتصادية والإنسانية في اليمن، إضافةً إلى كيفية استمرار الدعم الإغاثي خاصة في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا الحوثية ، لدعم ومساعدة الشعب اليمني الشقيق.// انتهى //10:04ت م0036