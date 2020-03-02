جيزان 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واستُنظم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالتعاون مع غرفة جازان غداً، دورة تدريبية بعنوان " تدريب المتدربين " TOT ، بقاعة التدريب بالغرفة.وتتضمن الدورة التي تقدمها المدربة المعتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني نور بنت خالد الدلقان العديد من المحاور عن مفاهيم العملية التدريبية ، والفرق بين التدريب والتعليم ، ومداخل ومهارات التدريب الاحترافي ، وأنماط التعليم ، والنموذج الرباعي في العرض والتقديم 4MAT ، وقوانين واستراتيجيات التدريب الاحترافي ، وأنماط المتدربين والمدربين.وتأتي الدورة ضمن البرامج والفعاليات التي تنفذها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني خلال العام الحالي .// انتهى //10:05ت م0037