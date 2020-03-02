عرعر 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واسسلمت إدارة الأحوال المدنية بعرعر اليوم ، 15 نزيلا بمركز التأهيل الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة بعرعر ، بطاقة الأحوال الشخصية .ويأتي ذلك استكمالاً لمبادرة "نأتي إليك" التي تهدف إلى تقديم خِدْماتها لنزلاء مركز التأهيل الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة بعرعر لتذليل الصعوبات التي تواجه نزلاء المركز في استخراج الهوية الوطنية لهم والتعرف على احتياجات نزلاء المركز من الخِدْمات الموجهة للمواطنين والمواطنات .من جانبه قدم مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية النوري بن علي شكره وتقديره لمدير الأحوال المدنية وموظفيهم بعرعر ، مؤكدًا أن تطلعات وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية ، لها بالغ الأثر في متابعة الأعمال والإشادة بالجهود المتميزة خدمةً للمواطن.// انتهى //10:54ت م0054