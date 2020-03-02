الدمام 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واسنظمت إدارة الإشراف التربوي في تعليم الشرقية أمس, معرضًا تعليميًا بعنوان "إنتاجي في تعليمي" بحضور مساعد مدير تعليم الشرقية للشؤون التعليمة فاطمة الفهيد، وذلك في مدارس التربية الأهلية بالدمام.ويهدف هذا المعرض إلى تعزيز القيم والمهارات الأساسية للطالبات في ثلاث مواد تعليمية رئيسية هي الرياضات، العلوم إضافة إلى اللغة العربية، حيث عرضت الطالبات خلال المعرض تسعين منتجًا تعليميًا.وأشادت الفهيد بنواتج التعلم التي برزت من خلال أفكار الطالبات وكيفية توظيف المعارف التي أُخذت من داخل الفصل الدراسي للخروج بأفكارهن ومنتجاتهن في المعرض.بدورها قالت مديرة الإشراف التربوي بتعليم الشرقية هيفاء بن خميس، أن المعرض أحد برامج الخطة الإشرافية المستدامة التي تركز على نواتج التعلم ويأتي تماشيًا مع الهدف الإستراتيجي في ضوء رؤية التعليم ٢٠٣٠ لتحسين بيئة التعليم المحفزة للإبداع والابتكار.// انتهى //10:56ت م0055