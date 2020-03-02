القاهرة 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واساختتمت أمس أعمال اجتماعات اللجان الكشفية العربية الفرعية, بمقر المركز الكشفي العربي الدولي بالقاهرة ، بحضور الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية عمرو حمدي ، ونائب المدير الإقليمي للمكتب الكشفي العربي رفعت السباعي .وقدم الأمين العام في ختام الاجتماعات كلمة شكر اللجنة الكشفية العربية، على منحها الفرصة لتلك الخبرات الكشفية العربية للمساهمة في دعم الإقليم لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للإقليم في إطار الإستراتيجية العالمية عن طريق العمل على برامج ومشروعات محددة من شأنها تحقيق الأهداف الإستراتيجية للإقليم في إطار الرؤية المحددة للمكتب العالمي، كما رحب بالمبادرات والمقترحات التي من شأنها دفع الحركة الكشفية إلى الأمام ، وقدم في ختامها الشكر لفريق العمل بالأمانة العامة على التجهيز والإعداد لهذا اللقاء .وكانت اجتماعات اللجان قد بدأت يوم الجمعة الماضية بحضور عضو اللجنة الكشفية العربية محمد مصطفى الذي أثنى في كلمة له بالمناسبة على هذا الاجتماع المليء بالخبرات القادرة على نقل الإقليم إلى مستوى متقدم .وتضمنت أعمال اللجان انتخابات رؤساء اللجان والمقررين لها ، ومناقشة جدول أعمال كل لجنة الذي تضمن مراجعة خطط العمل والأهداف ووضع خطة العمل للفترة القادمة بمخرجات محددة ،حيث خرج الاجتماع بالعديد من القرارات والتوصيات التي من شأنها تحقيق الأهداف المرجوة .// انتهى //10:59ت م0056