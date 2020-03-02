عنيزة 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واسيشارك أكثر من 250 جهة مابين دار نشر وجهات تعليمية وأكاديمية في معرض القصيم للكتاب الذي تستضيفه محافظة عنيزة خلال الفترة من 9 - 19من شهر رجب الجاري وذلك في مركز الملك فهد الحضاري.وسيشهد المعرض مشاركات نوعية من قبل الجهات الحكومية في المنطقة، ودور نشر وشركات ومؤلفين، بالإضافة إلى فعاليات ثقافية متنوعة، تسهم في تطوير صناعة النشر والتأليف في المملكة وابتكار أساليب جديدة للتواصل المعرفي والتبادل الثقافي، وتقديم الأفكار التي من شأنها تشجيع القراءة والاطلاع على كل محتوى نافع، كما يقدم المعرض أنشطة ثقافية واجتماعية وتوعوية وشعرية متنوعة.وبين المنسق العام للمعرض إبراهيم بن صالح الهطلاني أن معرض الكتاب الثالث بالقصيم، سيكون مكاناً جاذباً ومثالياً للثقافة والمثقفين، مشيداً بالدعم الملموس من قبل سمو أمير منطقة القصيم للمعرض على كافة الأصعدة، وكذلك متابعة محافظ عنيزة، مقدماً شكره لدور النشر المشاركة في المعرض.// انتهى //11:05ت م0058