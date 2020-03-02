سكاكا 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واسبدأت أمانة منطقة الجوف الموسم الثاني من مبادرة "الجوف واحة خضراء" بزراعة عدد من الأشجار في حديقتي اللقائط والزهور.وكانت أمانة المنطقة وضعت خطتها للموسم الثاني, والتي تستهدف المدارس من ضمنها أندية الحي ومواقع مختلفة بأحياء مدينة سكاكا, وتشجير الحدائق والمتنزهات والمسطحات الخضراء, وتشجير الطرق والشوارع الرئيسية والميادين والطرق الإقليمية الواقعة بين المدن والقرى, وتشجير المرافق الصحية وساحات المساجد والجوامع.وكان المبادرة غرست 74,875 شجرة خلال موسمها الأول في مدن ومحافظات ومراكز الجوف, وبلغ عدد المستفيدين في المرحلة الأولى 600 ألف مستفيد , كما بلغت ساعات العمل 24,958 ساعة عمل, وإجمالي عدد المشاركين 2076 مشاركًا, منهم 187 متطوعًا من أبناء الجوف , و583 مدرسة, و150 كشافًا و756 عاملًا, و 258 جهة, و42 شخصًا من ذوي الإعاقة.وأوضح أمين أمانة منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان أن الأمانة تسعى في جميع مبادراتها لتحقيق برامج رؤية المملكة 2030 ,التي تسعى وزارة الشؤون البلدية والقروية لتحقيقها عبر عدد من البرامج والمبادرات ضمن أنسنة المدن , كما حرصت أمانة الجوف على المشاركة المجتمعية وتعزيز دور الفرد من خلال إشراكه في الأعمال ذات العلاقة المباشرة بحياته ومنها زراعة الأشجار ،التي تعد من الممتلكات العامة وتتطلب تكاتف أطياف المجتمع في المحافظة عليها وتعزيز تواجدها في جميع المواقع التي يرتادها الجميع, كما أُشْرك عدد من المتطوعين ومواطنين وطلاب وطالبات المدارس لزراعة الأشجار .يذكر أن المبادرة تستهدف زراعة مليون شجرة بمنطقة الجوف خلال عشر سنوات لتتوافق مع رؤية المملكة 2030م, ومشاركة القطاعات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وسكان المنطقة ونشر ثقافة التشجير والمحافظة على الأشجار.// انتهى //11:08ت م0059