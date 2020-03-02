الخليل 7 رجب 1441 هـ الموافق 2 مارس 2020 م واساقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم بلدات في محافظة الخليل، واعتقل فلسطينيًا وفتش عدة منازل.وذكرت مصادر أمنية ومحلية في الخليل أن جيش الاحتلال اعتقل الشاب حسن ناصر حربي كاشور، عقب احتجازه وعدد من الشبان والتحقيق معهم في قرية بيت الروش الفوقا جنوب غرب الخليل.كما فتش جيش الاحتلال منزل الأسير المحرر علي سلهب التميمي، وعاث بمحتويات منزله الواقع بمنطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل خرابا، فيما فتش جيش الاحتلال منزلي حمزة علي الحروب ورياض محمود الحروب وعبث بمحتوياتهما في قرية دير سامت جنوب غربي الخليل.// انتهى //11:10ت م0060