كوالالمبور 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واسأشاد مفتي ماليزيا الشيخ الدكتور ذو الكفل محمد البكري ، بالخطوات التي اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية بتعليق الدخول إليها لأغراض العمرة والزيارة من الدول التي أصيبت بفيروس كورونا .وقال : "إن هذا الإجراء يتوافق مع تعاليم الشريعة الإسلامية في حفظ النفس وهو إجراء صحيح، ومؤقت ويخضع للتقييم من قبل السلطات تضمن بها حكومة المملكة سلامة المعتمرين والشعب السعودي.وأضاف :" إن شاء الله سيتمكن المعتمرون من العودة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة بأمان، نسأل الله أن يحفظنا ويخلصنا من هذا الوباء ".// انتهى //11:12ت م0061