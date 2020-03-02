عام / مفتي ماليزيا : الخطوات التي انخذتها المملكة بتعليق الدخول إليها لأغراض العمرة والزيارة يأتي لحفظ النفس
الاثنين 1441/7/7 هـ الموافق 2020/03/02 م واس
كوالالمبور 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واس
أشاد مفتي ماليزيا الشيخ الدكتور ذو الكفل محمد البكري ، بالخطوات التي اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية بتعليق الدخول إليها لأغراض العمرة والزيارة من الدول التي أصيبت بفيروس كورونا .
وقال : "إن هذا الإجراء يتوافق مع تعاليم الشريعة الإسلامية في حفظ النفس وهو إجراء صحيح، ومؤقت ويخضع للتقييم من قبل السلطات تضمن بها حكومة المملكة سلامة المعتمرين والشعب السعودي.
وأضاف :" إن شاء الله سيتمكن المعتمرون من العودة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة بأمان، نسأل الله أن يحفظنا ويخلصنا من هذا الوباء ".
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11:12ت م
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